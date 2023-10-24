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В якутской столовой нашли ДНК африканской чумы свиней

В Якутске обнаружили африканскую чуму свиней в столовой Минсельхоза

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Якутии обнаружили вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на руководителя Департамента ветеринарии региона Петра Петрова.

Зараженную еду нашли в Якутске, в столовой Минсельхоза.

«Продукцию весом 12,6 кг изъяли из столовой Службы эксплуатационно-технического обеспечения на улице Курашова, 28 и утилизировали путем сжигания», — сообщается в публикации.

В результате указом главы Республики Саха объект общепита закрыли. После этого специалисты провели дезинфекцию в помещении.

По словам Петрова, для человека вирус не представляет большой опасности. В первую очередь он наносит ущерб скоту.

Ранее в Удмуртии изъяли 90 килограмм колбасы с геномом вируса африканской чумы.

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