В Кремле ответили, состоятся ли выборы президента России после поправок в закон

Выборы президента России приближаются и в любом случае состоятся. Об этом заявил журналистам во время брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И определенная особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует законодательных инициатив и решений, что и происходит», — отметил Песков.

Накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении.

Во втором чтении депутаты предложили изменить порядок проведения выборов при ЧП или военном положении. Сейчас глава субъекта, в котором введено военное положение, может подать заявку в ЦИК на проведение выборов не раньше чем за 130 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Именно эти сроки и хотят подкорректировать.

В случае принятия изменений предложение о назначении выборов в органы государственной власти можно будет подать не ранее чем за 105 и не позднее чем за 95 дней до дня голосования.

Ранее Песков прокомментировал заявление Шмыгаля о нехватке боеприпасов на Украине.