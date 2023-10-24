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Автоюристы объяснили, почему в ДТП с пешеходом всегда виноваты водители

Автоюрист Радько: за все ДТП с пешеходом отвечать будет водитель

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Shutterstock

В ДТП с участием пешеходов ответственность всегда лежит на водителей. Он будет отвечать за причиненный вред, даже если в аварии виноват пешеход, объяснил телеканалу «360» автоюрист и член общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если пьяный человек переползает МКАД и на него наезжает машина, отвечать будет водитель независимо от вины, — отметил Радько. — Это называется гражданско-правовая ответственность. А уголовная или административная наступает в случае доказанной вины нарушения ПДД».

В России в ситуации, когда одна сторона причиняет вред другой, и они не равны в своих возможностях, то признают виновной ту сторону, которая потенциально может нанести больше ущерба, пояснил эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

«Считается, что водитель должен быть более предусмотрительным и полностью контролировать ситуацию в отличие от пешехода», — добавил он.

Однако пешеходам не надо рассчитывать на стопроцентную компенсацию ущерба, так как владелец авто может доказать, что не причинял вред умышленно, подчеркнул Роберт Ян. В качестве примера он привел случаи, когда пешеход может выпрыгнуть на дорогу, подчеркнув, что у автомобиля не хватит технических возможностей на то, чтобы за секунду остановиться.

«Каким бы аккуратным водитель ни был, ускорение и торможение транспорта требует определенного времени», - подчеркнул эксперт.

Снять уголовную ответственность, оставив только административную, автовладелец может, если наезд или столкновение не по его вине было зафиксировано на камеры наблюдения либо видеорегистратор.

Напомним, ранее сообщалось, что чаще всего страховщики признают непригодными для эксплуатации после ДТП автомобили Lada. Также в этот антирейтинг входят Toyota, Hyundai и Kia.

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