Власти Британии назвали число граждан страны, находящихся в заложниках у ХАМАС

В заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся, предварительно, шесть граждан Великобритании. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Виктория Аткинс в эфире телеканала Sky News, передает РИА Новости.

«Ситуация развивается очень-очень быстро, однако, по последним данным, которыми я располагаю, предположительно шесть британских граждан (находятся в заложниках)… Мы полагаем, что они являются заложниками», — сообщила Аткинс, отвечая на соответствующий вопрос.

18 октября сообщалось, что Великобритания может послать свой спецназ для освобождения заложников в секторе Газа.

Власти Израиля ранее подтвердили освобождение двух израильтянок из плена ХАМАС.

23 октября сообщалось, что Красный Крест готовится забрать 50 заложников из Газы.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».