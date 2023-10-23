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Взрыв произошел в доме на окраине Тбилиси

Взрыв с последующим возгоранием произошел в жилом доме на окраине Тбилиси

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Скриншот rustavi2.ge

Взрыв произошел в квартире многоэтажного жилого дома в тбилисском районе Вазисубани, сообщают грузинские СМИ.

По информации «Sputnik Грузия», причиной возгорания стала утечка газа.

Спустя час источник сообщил, что пожар потушен. По словам местных жителей, двое пострадавших госпитализированы, о степени их травм пока не известно.

Телеканал «Рустави-2» в свою очередь сообщает, что, предположительно, в одной из квартир взорвался водонагреватель.

Канал также опубликовал видео с места событий, на котором видно, как из окон квартир на втором и третьем этажах валит дым.

23 октября произошел пожар в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области. Сообщалось об эвакуации 70 жильцов.

В ночь на 23 октября в центре Иркутска произошла серия пожаров — загорелись сразу четыре деревянных дома.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.

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