Суд ЛНР вынес приговор бойцу ВСУ, расстрелявшему дом из гранатомета

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор украинскому военнослужащему за обстрел квартиры пенсионерки в Северодонецке, сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру РФ.

В июне 2022 года военнослужащий 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шаповалов выстрелил из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Обвиняемый признал свою вину.

В мае прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль российских сил и полном уничтожении позиций украинской армии в городе.

Позднее, в июне, он опубликовал в своем Telegram видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка. В наступлении на населенный пункт участвовали бойцы чеченского спецназа, Минобороны РФ и Народной милиции ЛНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.