Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд ЛНР вынес приговор бойцу ВСУ, расстрелявшему дом из гранатомета

Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам стрелявшего по дому пенсионерки бойца ВСУ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор украинскому военнослужащему за обстрел квартиры пенсионерки в Северодонецке, сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру РФ.

В июне 2022 года военнослужащий 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шаповалов выстрелил из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Обвиняемый признал свою вину.

В мае прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль российских сил и полном уничтожении позиций украинской армии в городе.

Позднее, в июне, он опубликовал в своем Telegram видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка. В наступлении на населенный пункт участвовали бойцы чеченского спецназа, Минобороны РФ и Народной милиции ЛНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий