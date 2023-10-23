В Калининграде завели уголовное дело на парочку, занявшуюся сексом на могиле

Уголовное дело открыли за секс на братской могиле в Калининграде — мужчина и женщина вдвое старше него разыскиваются, сообщает РИА Новости.

«Жильцы дома напротив увидели сие действо и сообщили куда следует. Личности фигурантов оперативно установлены сотрудниками ППС по Центральном району Калининграда», — указано в сообщении следственного управления СК по области.

В Следственном комитете считают, что подозреваемыми считают 26-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Уголовное дело заведено по части 1 статьи 244 УК РФ «Осквернение места захоронения и намогильного сооружения».

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