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Причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа

Глава района Понкратов: пожар в доме под Волгоградом начался из-за взрыва газа

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МЧС РФ по Волгоградской области

Причиной пожара в многоквартирном доме в Котельниковском районе Волгоградской области стал взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС глава района Сергей Понкратов.

«Взрыв, газ взорвался», — сказал глава Котельниковского района.

Он отметил, что одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. О серьезности полученных травм, которые получил второй жилец дома, в настоящее время неизвестно.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что в Котельниковском районе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали жильцов. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели не назвали причины возгорания.

Также 23 октября лесной пожар вспыхнул на площади трех гектаров в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Северском районе. По данным управления МЧС по региону, произошло возгорание сухой травы и лесной зоны.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.

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