Пожар произошел в жилом доме в Волгоградской области

Пожар произошел в пятиэтажном доме в городк Котельниково Волгоградской области, сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть пожарно-спасательной службы в 11.08.
«В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже здания», — рассказали в МЧС.
Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать людей. По информации местных СМИ, эвакуировали 70 жильцов, двое пострадали.
Причина пожара устанавливается. МЧС сообщило, что в двух квартирах горели домашние вещи на площади 96 кв. м и что возгорание локализовано.
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