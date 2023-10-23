Пожар произошел в жилом доме в Волгоградской области

Пожар произошел в пятиэтажном доме в городк Котельниково Волгоградской области, сообщили в региональном МЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть пожарно-спасательной службы в 11.08.

«В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже здания», — рассказали в МЧС.

Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать людей. По информации местных СМИ, эвакуировали 70 жильцов, двое пострадали.

Причина пожара устанавливается. МЧС сообщило, что в двух квартирах горели домашние вещи на площади 96 кв. м и что возгорание локализовано.

22 октября стало известно о пожаре в хранилище книг главного здания Московского государственного университета.

До этого в Москве на Ленинском проспекте во время движения загорелся автобус.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.