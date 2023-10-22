Москвичам рассказали, когда в ближайшее время ожидать осадки

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в начале новой недели, 23 октября, москвичей ждет дождь. Об этом сообщает RT.

«С понедельника мы ждем приближения фронтальных зон, на следующей неделе понедельник окажется самым теплым днём в Москве и в Подмосковье. До +6...+9 °C», — предупредил синоптик.

По его словам, 23 октября прогнозируется дождь.

В первый рабочий день может выпасть от 15% до 20% нормы месячных осадков, пояснил Варакин.

При этом во второй половине недели осадков не прогнозируется.

«Ночные часы от 0 до -5 °C, местами до -4...-7 °C. Днем около 0 °C. По области -2...+2 °C», — подчеркнул метеоэксперт.

Еще допускается образование гололедицы на столичных дорогах.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова пояснила, что погода в Москве на неделе будет теплой.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.