В Нью-Йорке вновь проходит акция в поддержку Палестины

В американском Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Палестины, в ней приняли участие порядка 1000 человек. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Согласно информации издания, демонстранты размахивали палестинскими флагами и скандировали: «Остановите геноцид», «Палестина должна быть свободной».

По данным правоохранителей, шествие состоялось в районе Бруклин, оно прошло спокойно, без ЧП и задержаний.

Волна акций в поддержку Палестины прошла во многих городах мира. Среди них: Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Прага, Вена.

Ранее пропалестинские демонстранты были вытеснены из здания конгресса США в Вашингтоне.