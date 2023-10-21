Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков

Следственный комитет проверит нескольких подростков из России и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Избиения петербургских случайных прохожих записывали на видео, которые потом получили широкое распространение в соцсетях. От этого инцидент и получил огласку. Видео выкладывал 18-летний Турал Мамедов. В группе, состоящей, предположительно, из семи человек, он считается главным. На допросе он сообщил, что нигде не учится и работает на складе. Свое поведение и дебоши он объяснил желанием привлечь внимание.

В Telegram-канале, в котором публиковали треш-ролики, подростки называли себя «азербайджанской мафией». Когда в дело вступили правоохранители, авторы канала удалили из него все видеоролики с драками.

До этого двух несовершеннолетних молодых людей заключили под стражу по делу об избиении прохожих в Петербурге.

Молодых людей задержали 18 октября наряду с другими предполагаемыми участниками массовых избиений, уроженцами Азербайджана. В квартирах подозреваемых прошли обыски. На задержанных завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подробнее о ситуации, а также о том, как с группой связан организатор экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России) Владислав Поздняков, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Перми ищут мужчину, подозреваемого в трех нападениях на девушек с удушением.