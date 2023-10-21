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Паром с 50 пассажирами сел на мель в Якутии

В Якутии на реке Лене паром с 50 пассажирами сел на мель

В субботу, 21 октября, на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии пассажирский паром сел на мель. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, «Паром 4» перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту «Нижний Бестях — Якутск». Внезапно судно село на мель. На борту находится 50 пассажиров и три члена экипажа. В инциденте никто не пострадал.

По данным ведомства, паром снимают с мели с помощью буксира. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента и соблюдение законодательства о безопасности плавания.

17 октября на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска село грузовое судно «Александр Гусев».

А в июле в МЧС сообщили, что судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Тогда угрозы затопления и разлива топлива не было. Задачей «Михаила Сомова» была доставка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

Ранее российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане.

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