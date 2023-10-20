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Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ в ответ на планы Рады запретить ее

Патриарх Кирилл: украинская православная церковь остается без юридической защиты

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с ее возможным запретом, сообщается на сайте РПЦ.

По его словам, УПЦ лишена эффективной юридической защиты. Он призвал принять меры до того, как закон о запрете деятельности УПЦ начнет действовать.

Ранее в УПЦ заявили, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете Украиной православной церкви (УПЦ) не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны.

Юридический отдел УПЦ заявил, что данный законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники.

В самом проекте закона об УПЦ речь не идет, но там считают, что его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ.

В УПЦ отметили, что религиоведческая экспертиза, уголовные производства и национальная безопасность не являются основанием для ограничения права на свободу вероисповедания.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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