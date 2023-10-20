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Россияне с наступлением осени стали чаще покупать продукты для иммунитета

Осенью россияне стали чаще покупать лимоны, имбирь и мед

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С приходом осени россияне чаще покупают лимоны, имбирь, мед и малиновое варенье, а вместо кофе предпочитают травяные сборы, фруктовые чаи, цикорий и какао. Спрос на товары для поддержания иммунитета и согревающие напитки в сентябре вырос до 32% в сравнении с августом 2023 года, показало исследование АШАН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В сезон простуд отмечается рост спроса на свежие лимоны — их в сентябре купили более 540 тонн, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Кроме того, стали чаще покупать свежий имбирь (+48%), малиновое варенье (+20%), замороженную клюкву (+15%) и мед — в сентябре его продажи выросли на 10% (кг).

С приходом осени россияне также стали больше отдавать предпочтение травяным и ягодным напиткам, которые могут способствовать укреплению иммунитета: продажи в сентябре ягодно-фруктовых (+14% продаж в кг в сравнении с продажами за август) и белых (+32%) чаев, травяных сборов (+17%) заметно выросли по сравнению с августом.

Также наблюдается незначительное сокращение спроса на зерновой кофе и кофе в капсулах, в то время как цикорий (+8%) и какао (+15%) становятся все популярнее в осенний период.

Ранее россиянам рассказали, какие советы действительно помогут укрепить иммунитет.

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