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Депутат высказался о награждении сына Кадырова за избиение поджигателя Корана

Депутат Хамаев раскритиковал награждение сына Кадырова за избиение задержанного

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев неодобрительно высказался о присвоении звания Героя Чечни сыну главы данной республики Адаму Кадырову, который до этого избил организатора акции с сожжением Корана. Законодатель прокомментировал произошедшее в ходе заседания парламента, запись которого опубликована на платформе Rutube.

Во время встречи депутаты обсуждали законопроект, касающийся патриотического воспитания молодежи. При этом Хамаев задался вопросом о текущем состоянии правового поля в регионах.

«Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — поинтересовался парламентарий.

Однако законодатель не стал напрямую называть имена Рамзана Кадырова и Адама Кадырова. Другие народные избранники все равно никак не отреагировали на слова своего коллеги.

6 октября депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов сообщил, что сын главы Чечни удостоился звания Героя республики. Парламентарий «с большим удовольствием» поздравил 15-летнего племянника и указал, что он наизусть знает главную книгу мусульман.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана.

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