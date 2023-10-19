Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии закончили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Финская полиция сообщила об окончании осмотра места повреждения Balticconnector

close
100%
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии закончила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы ждут экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦКП.

«Осмотр места повреждения газопровода завершен», — отмечается в публикации.

Согласно информации правоохранителей, собранные образцы уже направлены на судебную экспертизу.

В расследовании места происшествия также принимали участие Пограничная служба и Силы обороны страны. Им потребовалось произвести несколько погружений в поврежденный объект, говорится в сообщении.

«Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании», — заявил представитель ЦКП Ристо Лохи, поблагодарив силовые ведомства за бесценную поддержку.

8 октября произошел инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран). В системе резко упало давление. Специалисты перекрыли подачу газа.

Ранее в Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий