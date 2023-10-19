В Финляндии закончили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии закончила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы ждут экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦКП.

«Осмотр места повреждения газопровода завершен», — отмечается в публикации.

Согласно информации правоохранителей, собранные образцы уже направлены на судебную экспертизу.

В расследовании места происшествия также принимали участие Пограничная служба и Силы обороны страны. Им потребовалось произвести несколько погружений в поврежденный объект, говорится в сообщении.

«Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании», — заявил представитель ЦКП Ристо Лохи, поблагодарив силовые ведомства за бесценную поддержку.

8 октября произошел инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран). В системе резко упало давление. Специалисты перекрыли подачу газа.

Ранее в Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector.