В Финляндии закончили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии закончила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы ждут экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦКП.
«Осмотр места повреждения газопровода завершен», — отмечается в публикации.
Согласно информации правоохранителей, собранные образцы уже направлены на судебную экспертизу.
В расследовании места происшествия также принимали участие Пограничная служба и Силы обороны страны. Им потребовалось произвести несколько погружений в поврежденный объект, говорится в сообщении.
«Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании», — заявил представитель ЦКП Ристо Лохи, поблагодарив силовые ведомства за бесценную поддержку.
8 октября произошел инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран). В системе резко упало давление. Специалисты перекрыли подачу газа.
Ранее в Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector.