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В России предлагают ввести цифровые паспорта для одежды

Российский экологический оператор предложил ввести цифровые паспорта для одежды

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Depositphotos

В России могут ввести цифровые паспорта для одежды – с таким предложением выступил Российский экологический оператор. Это позволит бороться с контрафактом и отмечать правильные технологии сортировки вещей, сообщает телеканал «360».

РЭО уже разработал дорожную карту по развитию системы обращения отходов из текстиля. Она состоит из четырех комплексов мероприятий, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Дорожная карта уже отправлена на рассмотрение в Минприроды, — сообщил он. — Затем РЭО направит ее в профсоюзы и ассоциации на обсуждение экспертами».

Программа направлена на снижение образования отходов и продление срока жизни вещей. Так, она затрагивает происходящее с пришедшими в негодность вещами, рассказал советник гендиректора РЭО по спецпроектам Георгий Петришин.

«Весь процесс регулирования должен начинаться на этапе дизайна вещей. Здесь будем решать три задачи: износостойкость одежды, ремонтопригодность, последующая пригодность к утилизации», — пояснил он.

Один из этапов программы предполагает создание цифрового паспорта, который необходим для борьбы с контрафактом. Также его планируется использовать в определении технологии сортировки – это, по словам Петришина, актуально на фоне того, что информация на этикетках зачастую неправдива.

Также программа РЭО включает в себя производство тканей и ретейл. Важно не только организовать систему сбора текстильных отходов, но также уделить внимание развитию сервисов по ремонту одежды, отметил Петришин.

Напомним, что также РЭО совместно с ОАО «РЖД» планирует реализовать проект, который позволит направить на переработку форму железнодорожников. Предполагается, что это позволит уменьшить количество отправляемых на полигоны отходов.

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