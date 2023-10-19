Россиянам рассказали о негативных последствиях самоназначения БАДов

Все лекарства и биологически активные добавки (БАДы) должны назначаться врачом, самолечением заниматься не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Люди читают в интернете, смотрят рекламу, начинают активно применять эти препараты в своей повседневной жизни, хотя далеко не всегда в этом есть необходимость. Негативные последствия могут быть разные, от аллергических реакций до гипервитаминоза, когда бывает переизбыток. Это серьезно, очень сильно бьет по здоровью, и приходится уже вмешиваться врачам. Человек может даже угодить в больницу. Здесь не стоит придумывать, лучше всего кушать сбалансированную пищу с насыщенными усвояемыми жирами, углеводами. Если пища будет более разнообразной и будет содержать все необходимые микроэлементы и витамины, то никакие БАДы не нужны», — сказал он.

Депутат признался, что за свои 40 лет никогда не принимал БАДы и не кормит своих детей витаминами, так как они содержатся во многих продуктах. В случае возникновения проблем со здоровьем Леонов посоветовал обращаться к врачу.

«Я в своей жизни ни разу никаких БАДов за свои 40 лет не принимал. Многие люди тоже это не делают, своих детей я витаминами не кормлю. На самом деле, очень редко бывает гиповитаминоз (нехватка витаминов. – «Газета.Ru»), очень много витаминов есть в тех продуктах, которые мы ежедневно потребляем, поэтому придумывать и вестись на рекламу не нужно. Если есть проблемы, необходимо обратиться к врачу. Уже врач компетентно может назначить те или иные добавки или питание, диету и так далее», — заключил он.

Ранее нарколог заявил, что БАДы не помогут при похмелье.