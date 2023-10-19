Иностранные туристы стали в 27 раз чаще ездить в Приморье

Число иностранных граждан, посетивших Приморский край с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального агентства по туризму.

За последние девять месяцев в Приморском крае побывали более 133 тыс. зарубежных гостей. При этом в прошлом году соответствующий показатель составил 5 тыс. человек, подчеркнули представители агентства.

Более половины туристов — 56% — являются гражданами Китая. Также в регион приезжали жители Японии, Южной Кореи, Мьянмы, Тайваня, Франции, Мексики и ряда других государств.

Чтобы попасть на территорию Приморского края, туристы должны предъявить обычную или электронную визу. При этом некоторые путешественники предпочитают приезжать в российский регион в составе групп по межправительственному соглашению между РФ и КНР.

«В этом году наблюдаем, как меняется география туристов. К нам активнее поехали гости из тех стран, о визитах которых мы даже не мечтали. И это создает новые возможности для развития отрасли», — прокомментировал руководитель агентства Арсений Крепский.

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