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Экс-полицейский и педофил вышел из колонии и продолжил приставать к мальчикам в метро

Освободившийся из колонии в 2021 году педофил задержан за домогательства к детям

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Depositphotos

В петербургском метро задержали бывшего полицейского, судимого за серию сексуальных нападений на подростков в 2009 году. «Фонтанка.ру» сообщает, что он вышел на свободу в 2021-ом и вновь был замечен за домогательствами.

17 октября в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская» к 12-летнему мальчику прижался незнакомец. Он, как было указано в заявлении в полицию, трогал пострадавшего за половой орган через одежду. На следующий день ситуация повторилась на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского». Причастного к домогательствам в вагонах быстро нашли по камерам.

Полицейские поняли, что уже задерживали мужчину 14 лет назад. Тогда он оказался причастным к серии нападений на мальчиков-подростков. Подозреваемого, которым оказался прапорщик полиции, арестовали и посадили за решетку.

«Ему оставалось сидеть еще как минимум два года. Но по какой-то «случайности» педофила выпустили на УДО, и вдруг, о «чудо», он «неожиданно» продолжил совершать свои злодеяния! До 2025 года общество было гарантированно избавлено от этого злодея. Но кто-то посчитал, что он нам тут очень нужен», — прокомментировал инцидент Алексей Родин, принимавший участие в задержании Дениса Грибкова.

Сейчас следователи выявляют другие эпизоды домогательств задержанного рецидивиста к подросткам в метро.

Ранее мужчина приставал к школьнице на остановке в Перми.

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