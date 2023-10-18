Сотрудники ФСБ задержали двух человек за поджог релейного шкафа

Сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемы в поджоге релейного шкафа задержали в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК России (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). На данный момент сотрудники спецслужб выясняют причастность к другим преступлениям двух 22-летних местных жителей.

По установленным данным, с одним из злоумышленников связался неизвестный, который предложил 20 тысяч рублей за уничтожение релейного шкафа

Ранее в Орле задержали мужчину, совершившего несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Отмечается, что 38-летний подозреваемый получал инструкции по организации диверсий через мессенджер.

В ходе допроса россиянин признался, что совершил поджог релейного шкафа 23 июня и 9 июля 2023 года, а 23 августа поджег крышу объекта связи — административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра. Ему обещали за это денежное вознаграждение. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Он заявил, что раскаивается в содеянном.

Ранее двое «граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.