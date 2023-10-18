В школах больше не будут проводить проверочные работы по иностранным языкам

В школах больше не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзор Анзор Музаев на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам», — сказал Музаев.

Это решение консолидированное и уже принято, при этом ВПО по всем остальным предметам проводиться будут, подчеркнул глава Рособрнадзора.

По его словам, есть связанные с 11 классами нюансы, которые до сих пор обсуждаются, а также есть вопросы по процедуре проведения ВПР. Формат их подготовки хотят сделать максимально удобным для планирования, отметил он и добавил, что содержательно изменений всероссийских проверочных работ не будет.

18 октября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в школах нужно ввести занятия по воспитанию мальчиков, где они будут готовиться к отношениям, семье и стать отцами.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.