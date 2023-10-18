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Врач объяснила, как часто гипертоникам стоит измерять давление

Врач Чернышова: гипертоникам стоит измерять давление три раза в день

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Depositphotos

Гипертоникам стоит мерить давление три раза в день — утром после пробуждения, в течение дня и вечером. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Трехразовое измерение поможет понять, насколько схема приема гипотензивных средств покрывает все время суток. Потому что иногда давление бывает стабильно высоким с утра или вечером», — пояснила врач.

Специалист также отметила, что проводить измерения лучше в одно и то же время через полчаса после приема еды и придерживаться такого порядка каждый день.

В сентябре ученые из Американской медицинской ассоциации в Гринвилле (Южная Каролина) выяснили, что пациентам с гипертонией может быть сложнее контролировать кровяное давление в холодное время года. Исследователи отметили, что люди с гипертонией или значениями давления, близкими к гипертонии, могут получить пользу от периодического мониторинга артериального давления и повышения физической активности и режима питания в зимние месяцы, чтобы компенсировать неблагоприятные последствия сезонных изменений артериального давления.

Ранее врачи рекомендовали гипертоникам измерять давление не только сидя, но и лежа.

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