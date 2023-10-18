«Сентябрьская погода» вернется в несколько регионов России

Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский край, а также несколько других регионов азиатской части России ожидает по-сентябрьски теплая погода в ближайшие дни. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура там будет на 6-12 градусов выше нормы.

«Очень высокая температура, сентябрьская, ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни», — пояснил специалист.

Так, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура будет выше нормы на 7-12 градусов — ожидается до плюс 13 и 9 градусов соответственно. Такое повышение ожидается 18–20 октября. В эти же даты на Алтае, в Хакасии и Тыве, а также в Кемеровской области воздух прогреется до 13-19°C.

В Иркутской области температура будет достигать +12...16°C. Как указал Вильфанд, это на 7-10 градусов выше климатической нормы.

В некоторых районах Бурятии и Забайкалья теплая погода будет стоять с 18 по 21 октября, а в Якутии — с 18 по 22 октября. В Забайкалье и Бурятии будет около 15°C, а в Якутии — от +2 до 5°C.

В это же время в МЧС предупредили о сильном тумане в Москве.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков. По ее словам, этот месяц будет теплее нормы, поскольку в столице наблюдается положительная аномалия в районе 2–3 градусов.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.