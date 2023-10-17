Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд признал законным продление срока в СИЗО Стрелкову

Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В публикации отмечается, что суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 12 сентября 2023 года, которым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стрелкова.

До этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявил, что состояние здоровья бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) после ареста ухудшилось, однако сейчас он уже чувствует себя лучше, от обследования в больнице СИЗО отказался, за ним наблюдает врач.

Он добавил, что экс-министр ДНР в текущий момент чувствует себя лучше, ему было предложено рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, но Стрелков ответил, что не видит в этом смысла.

Ранее Стрелкову предъявили обвинение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий