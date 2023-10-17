Суд признал законным продление срока в СИЗО Стрелкову

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В публикации отмечается, что суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 12 сентября 2023 года, которым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стрелкова.

До этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявил, что состояние здоровья бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) после ареста ухудшилось, однако сейчас он уже чувствует себя лучше, от обследования в больнице СИЗО отказался, за ним наблюдает врач.

Он добавил, что экс-министр ДНР в текущий момент чувствует себя лучше, ему было предложено рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, но Стрелков ответил, что не видит в этом смысла.

Ранее Стрелкову предъявили обвинение.