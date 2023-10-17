Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У подозреваемой в торговле людьми многодетной матери нашли пистолет и муляжи гранат

В Москве при обыске у подозреваемой в торговле людьми нашли муляжи гранат

close
100%
Depositphotos

У москвички, которую подозревают в торговле людьми, в квартире обнаружили газовый пистолет. Об этом сообщает RT.

Помимо оружия, у россиянки нашли муляжи гранат. Причина появления таких предметов в квартире неизвестна.

В беседе с журналистами один из жильцов дома заявил, что никогда не видел детей подозреваемой. По его мнению, эту квартиру она использовала в качестве «перевалочного пункта».

Правоохранители обратили внимание на мать 15 детей после того, как в крови одного из сыновей нашли препарат, который при его заболевании применять нельзя.

По версии прокуроров, в отношении двух детей были совершены противоправные действия.

Ранее на концерте в Якутии многодетную мать и инвалида прогнали с их мест, чтобы на них сели депутат и священник.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий