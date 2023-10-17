У подозреваемой в торговле людьми многодетной матери нашли пистолет и муляжи гранат

У москвички, которую подозревают в торговле людьми, в квартире обнаружили газовый пистолет. Об этом сообщает RT.
Помимо оружия, у россиянки нашли муляжи гранат. Причина появления таких предметов в квартире неизвестна.
В беседе с журналистами один из жильцов дома заявил, что никогда не видел детей подозреваемой. По его мнению, эту квартиру она использовала в качестве «перевалочного пункта».
Правоохранители обратили внимание на мать 15 детей после того, как в крови одного из сыновей нашли препарат, который при его заболевании применять нельзя.
По версии прокуроров, в отношении двух детей были совершены противоправные действия.
Ранее на концерте в Якутии многодетную мать и инвалида прогнали с их мест, чтобы на них сели депутат и священник.