В фонде «Защитники Отечества» прокомментировали инцидент с бывшим бойцом ЧВК

Фонда «Защитники Отечества» продолжит оказывать поддержку ветерану боевых действий, бывшему бойца ЧВК «Вагнер» Максима Иванова, несмотря на инцидент с нападением на сотрудников фонда. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

«Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», — говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что Иванов находится на сопровождении у социального координатора филиала фонда с июля 2023 года. С того момента ему оказали помощь в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья.

Кроме того, ему было оказано содействие во внеочередном приеме в ЦРБ для получения направлений к узкопрофильным специалистам областных лечебных учреждений. При этом соцкоординатор лично сопровождала подопечного в Центр травматологии. Также бойцу помогли в оформлении медицинского полиса, регистрации на сайте центра занятости, предоставлении психолого-психотерапевтической и юридической помощи, в подаче заявления «О признании гражданина безработным».

В пресс-службе фонда напомнили, что пребывающий в бессрочном отпуске по ранению Максим Иванов во время беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой напал на сотрудников фонда. В результате чего пострадали трое человек.

Отмечается, что причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Министерством обороны.