Названа дата голосования по бразильской резолюции по палестино-израильскому конфликту в ООН

Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по бразильскому проекту резолюции по конфликту между Палестиной и Израилем запланировали на 17 октября. Об этом пишет ТАСС.

Голосование запланировано на 18:00 (1:00 18 октября по московскому времени), пояснили в постоянном представительстве Бразилии при ООН.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. В ней осуждаются удары по сектору Газа и стороны призываются к прекращению огня. Россия считает, что ее проект резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

Однако против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ Штатов поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.