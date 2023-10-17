Россиянам рассказали, за что пассажира могут выгнать из самолета

У авиакомпаний имеется перечень правил, которые пассажирам следует соблюдать, и внешний вид является одним из них. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. Человек, по ее словам, не должен выглядеть провокационно и вызывающе, в противном случае его попросту могут не пустить на рейс. Также под строгим запретом драки, эмоциональные возгласы и выступления, отметила эксперт.

«Я бы также не советовала шутить о взрывчатых веществах, которые якобы у вас есть. Это может закончиться не только тем, что пассажира выгонят из самолета, но еще и придется встретиться с сотрудниками полиции. Не стоит забывать, что в самолете вы не одни и сотрудники несут ответственность за безопасность каждого», — продолжила Ансталь.

Она добавила, что бортпроводник вправе отказать в посадке пассажирам, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также при неадекватном поведении.

В августе газета Independent писала, что в Бразилии женщину не пустили в самолет из-за ее откровенной одежды. Cама пассажирка рассказала, что увлекается косплеем и была в образе.

Ранее в аэропорту Сочи ограничили полеты из-за атаки БПЛА.