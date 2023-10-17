Эксперт рассказал, как выжить в зомби-апокалипсисе

Эксперт по выживанию рассказал, как нужно действовать, если начнется зомби-апокалипсис, пишет Independent.

По словам Льюиса Дартнела, прежде всего необходимо иметь запас еды и питья на несколько дней. Кроме того, важно забаррикадировать все двери и завесить окна темными шторами или заколотить их. Также не будет лишним иметь готовые маршруты, если будет нужно выйти из дома.

«Избегайте главных дорог и передвигайтесь ночью», — советует мужчина.

Льюис утверждает, что наличие полноприводного автомобиля при зомби-апокалипсисе — хороший бонус.

«Автомобиль понадобится для поездок за припасами. Советую установить туда радиосвязь, чтобы общаться с другими выжившими», — добавил Дартнел.

После этого мужчина рекомендует переселиться в тихое место за городом, где есть чистая проточная вода и деревья, которые пойдут на дрова. Понадобятся также лекарства и бинты. Также Льюис советует объединяться с выжившими докторами, электриками и плотниками.

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