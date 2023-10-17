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В Эстонии назвали предварительного виновника в ЧП с газопроводом Balticconnector

Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно Китая

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китайской Народной Республике и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, когда на нем произошла утечка. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания отгрузок Marine Traffic.

При этом ранее эстонские СМИ информировали, что недалеко от места аварии среди ряда судов находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». По данным Postimees, китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear находился к месту газопроводу ближе.

Источники в госструктурах Эстонии заявили изданию, что правительство страны прямо не называет подозреваемых в причастности к утечке. В связи с этим, как отмечается, на дипломатическом уровне Эстония еще не обращалась к КНР.

8 октября на газопроводе Balticconnector, проходящим между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, обнаружили падение давления. Газопровод перекрыли, было начато расследование. Впоследствии в финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможной причастности РФ к ЧП на финском газопроводе.

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