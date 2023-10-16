Фитнес-тренер раскрыла опасную уловку производителей спортивного питания

При покупке спортивного питания важно всегда изучать его состав, убеждена создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова. Одной из частых уловок производителей таких товаров может стать замена сахара на более вредные подсластители, заявила она в беседе с НСН.

На упаковках со спортивным питанием часто пишут, что они изготовлены из экопродуктов без добавления сахара. Однако многие дополнительные подсластители могут быть намного хуже обычного сахара, считает Кожевникова.

«Производителю важно сохранить привлекательность продукта для потребителя, ведь сахар — как наркотик, люди привыкают к нему, — пояснила она. — К тому же, чем проще продукт, чем меньше в нем составляющих, тем он полезнее».

Что касается употребления в пищу протеиновых батончиков, то важно соблюдать баланс, убеждена фитнес-тренер. Ежедневно их есть не рекомендуется, и лучше – не больше одного батончика в день. Заменять полноценные приемы пищи протеиновыми батончиками вредно для здоровья, подчеркнула она. К тому же, они не могут обеспечить организму суточную норму белка и не формируют мышечную массу.

Напомним, эксперты считают, что спортивное питание и добавки на основе молочного белка неэффективны. Всего спортпитание и добавки потребляют более 1,5 млн россиян, объем рынка оценивается в девять тысяч тонн в год.