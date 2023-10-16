Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной украинской оганизацией

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной в РФ украинской организацией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.

По данным ведомства, 20-летний житель Курганской области получал от этой организации несколько заданий, в частности по сбору и передаче сведений о расположении подразделений ФСБ и МВД, пограничных войск и воинских частей.

ФСБ уточняет, что в марте подозреваемый установил контакт с представителями иностранной организации и согласился работать на нее против России. На адрес обезличенного электронного почтового ящика ему высылали инструкции по ведению диверсионной и подрывной работы в России, в частности по распространению проукраинских пропагандистских материалов и сбору информации о расположении подразделений российских силовых ведомств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

До этого в ФСБ сообщили, что жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.

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