Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной украинской оганизацией

Жителя Курганской области задержали за сбор и передачу сведений о МВД и ФСБ РФ

close
100%
РИА «Новости»

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной в РФ украинской организацией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.

По данным ведомства, 20-летний житель Курганской области получал от этой организации несколько заданий, в частности по сбору и передаче сведений о расположении подразделений ФСБ и МВД, пограничных войск и воинских частей.

ФСБ уточняет, что в марте подозреваемый установил контакт с представителями иностранной организации и согласился работать на нее против России. На адрес обезличенного электронного почтового ящика ему высылали инструкции по ведению диверсионной и подрывной работы в России, в частности по распространению проукраинских пропагандистских материалов и сбору информации о расположении подразделений российских силовых ведомств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

До этого в ФСБ сообщили, что жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий