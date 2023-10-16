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В Госдуме призвали использовать проект «Защита будущего» во всех регионах России

Депутат Романов предложил меры борьбы с нежелательным контентом для детей

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Пресс-служба Михаила Романова

Правоохранительные органы пользуются поддержкой проекта «Защита будущего» по противостоянию деструктивному контенту для детей в соцсетях, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Проект «Защита будущего» — это информационно-аналитическая система лингво-психологического мониторинга социальных сетей на предмет поиска запрещенной информации», — заявил депутат.

В своем обращении Романов отметил, что правоохранительные органы пользуются поддержкой проекта, и этой дает очевидные результаты – количество исков прокуратуры о признании информации запрещенной к распространению постоянно растет. При этом число петербургских аккаунтов, пользователи которых на своих страницах публикуют контент депрессивного характера, на 2022 год составило всего 2-3% от общего количества выявленных по России.

Ранее Михаил Романов направил депутатский запрос заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением перенять опыт Санкт-Петербургского проекта «Защиты будущего» по противостоянию деструктивному контенту для детей в соцсетях.

В преддверии оглашения государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, который Татьяна Голикова представит в Государственной Думе 18 октября, на парламентской площадке состоялось расширенное совместное заседание комитета Государственной Думы по контролю, комитета по социальной политике и делам ветеранов, а также комитета по вопросам семьи, женщин и детей участием Татьяны Голиковой.

Михаил Романов в рамках заседания попросил вице-премьера правительства дать поручение рассмотреть предложение о масштабировании проекта «Защита будущего» на все регионы Российской Федерации.

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