Пьяный мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на охрану и посетителей бара

Посетитель бара «Евгенич» на Арбате набросился на охрану и клиентов с ножом и перцовкой, дебошира удалось задержать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел поздно вечером 14 октября, изрядно пьяный мужчина устроил потасовку с посетителями бара «Евгенич», названного в честь солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.

Дебошир размахивал ножом и распылил перцовый баллончик в охранников заведения, которые пытались его утихомирить. Агрессивного клиента вывели на улицу, где скрутили и передали полицейским, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени вооруженный мужчина в трусах попытался напасть на прохожего с ножом.