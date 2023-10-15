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Пьяный мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на охрану и посетителей бара

Shot: в Москве пьяный мужчина с ножом напал на охрану и посетителей бара

Посетитель бара «Евгенич» на Арбате набросился на охрану и клиентов с ножом и перцовкой, дебошира удалось задержать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел поздно вечером 14 октября, изрядно пьяный мужчина устроил потасовку с посетителями бара «Евгенич», названного в честь солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.

Дебошир размахивал ножом и распылил перцовый баллончик в охранников заведения, которые пытались его утихомирить. Агрессивного клиента вывели на улицу, где скрутили и передали полицейским, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени вооруженный мужчина в трусах попытался напасть на прохожего с ножом.

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