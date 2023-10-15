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Трое подростков напали на сверстника и заставили его перевести им деньги

В Чебоксарах трое подростков ограбили сверстника на улице

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Depositphotos

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении подростков, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба СК Чувашии в Telegram-канале.

Инцидент произошел в спальном районе города, трое школьников напали на проходившего мимо 16-летнего юношу. Угрожая избиением. они заставали сверстника перевести им все деньги с карты, после чего скрылись.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, личности грабителей удалось быстро установить. К моменту задержания они уже потратили три тысячи рублей, которые им перевел подросток. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело о грабеже, допрашиваются свидетели произошедшего.

Ранее двое бандитов напали на бизнесвумен, ограбили ее магазин и угнали автомобиль.

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