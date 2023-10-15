На Украине рассказали, сколько человек незаконно пытались покинуть страну с начала СВО

Свыше 22 тыс. человек были задержаны с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины, заявил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. Об этом сообщалось в эфире всеукраинского телевизионного марафона.

«За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам», — пояснил Демченко.

По словам представителя украинской погранслужбы, каждый день пограничники задерживают от 20 до 30 человек, незаконно пытающихся уехать с территории Украины.

При этом с февраля 2022 года удалось выявить 280 преступных групп, которые помогали украинскому населению в незаконном выезде с Украины.

До этого в Германии призвали сократить льготы для украинских беженцев. С инициативой выступил президент Совета немецких округов Райнхард Загер. Совет немецких округов несколько месяцев предупреждал о перегрузке из-за увеличения потока пересекающих границу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.