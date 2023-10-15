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Уголовное дело за хранение наркотиков возбуждено в отношении победителя шоу «Танцы»

Mash: в отношении победителя шоу «Танцы» возбуждено уголовное дело

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Танцор Дмитрий Щебет стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На победителя шоу «Танцы» возбудили уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса за хранение наркотиков. Дмитрия Щебета задержали в Москве 14 октября.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с танцором на Звенигородском шоссе, мужчина находился на заднем сиденье, при досмотре у артиста нашли пакетик с марихуаной общим весом около 10 граммов, ему может грозить до трех лет колонии.

Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от наркотического вещества.

Ранее двух студентов, собиравшихся стать полицейскими, поймали с героином в Сургуте.

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