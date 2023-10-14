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Версальский дворец эвакуируют

Посетителей Версальского дворца эвакуируют из-за сообщения о бомбе

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Depositphotos

Версальский дворец и парк рядом с ним эвакуированы после угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

До этого стало известно, что в Париже на день закрыли музей Лувр из-за угрозы взрыва. Людям, забронировавшим посещение на 14 октября, будут возвращены деньги.

По данным телеканала, приостановка работы музея связана с мерами безопасности и проверками. Во Франции на данный момент объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

В пятницу, 13 октября, 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале во Франции. Злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что нападавший был в списке радикальных исламистов, за которыми ведется слежка с целью не допустить террористических актов.

Ранее двоих граждан Белоруссии задержали после нападения на учителя во Франции.

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