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Арестованы еще два адвоката Навального*

Еще двух адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Алексея Липцера и Вадима Кобзева, которые представляли интересы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее суд поместил в СИЗО адвоката Игоря Сергунина, защищавшего Алексея Навального.

По данным суда, всем троим юристам вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). Санкция данной статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству следователя.

13 октября сообщалось об обысках у адвокатов Алексея Навального.

Самого Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Он отмечал, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

26 сентября суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора. Осужденный останется в заключении до декабря 2038 года.

Ранее апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом).

*  включен в список террористов и экстремистов
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