Французские СМИ сообщили, что напавший на школу с ножом оказался уроженцем Чечни

Мужчина совершивший нападение с ножом на лицей Гамбетта во французском городе Аррасе оказался уроженцем Чечни, сообщает Le Figaro.

Газета уточняет, что подозреваемый ворвался в школу в районе 11.00 (12.00 мск) и нанес ножевые ранения нескольким людям, один из которых — учитель. Очевидцы сообщали, что мужчина кричал «Аллах Акбар», однако полиция еще не подтвердила эту информацию.

Мужчина и его брат, которого не было на месте происшествия, были задержаны.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование. По информации источников Le Monde, нападавший раньше учился в этой школе.

В результате нападения один учитель погиб и несколько человек получили ранения, пишут СМИ.

Ранее жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей.