Школьницы унизили и поставили знакомую на колени, чтобы она перед ними извинилась

В школе Хабаровского края, где ранее следователи начали проверку, девочку заставили извиняться под угрозой физической расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в школе №16, где ранее ученик избил одноклассника. Школьницы заставили ребенка встать на колени, сложить ладони и извиняться перед знакомой. При этом все происходящее девочки снимали на камеру.

На данный момент неизвестно, за что просила прощение школьница и где на момент инцидента были педагоги.

Следователи уже обратили внимание на это учебное заведение, так как ранее в одном из классов ребенок избил одноклассника свернутым спортивным ковриком. Наиболее вероятно, школьник подвергался нападкам из-за того, что живет в неполной семье.

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