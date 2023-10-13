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Мальчика с переломом шеи госпитализировали с детской площадки в Петербурге

В Петербурге на детской площадке нашли девятилетнего мальчика с переломом шеи

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Shutterstock

В Петербурге на детской площадке обнаружили ребенка в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом и переломом шеи. Предположительно, ребенок упал на металлический предмет.

На данный момент пациент находится в медицинском учреждении. Подробности о его самочувствии не уточняются.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. Детали инцидента предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее секс пары закончился для мужчины переломом полового органа.

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