Путин напомнил про аплодисменты нацисту в канадском парламенте

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным факт аплодисментов пожилому нацисту Ярославу Хунки в канадском парламенте. Об этом он напомнил во время заседания глав стран СНГ.

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Владимир Путин отметил, что на Западе попытались «приглушить» эту историю, и выразил надежду, что возрождения нацизма в глобальном масштабе не произойдет. В частности — в странах СНГ.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».