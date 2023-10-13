Нарушитель ПДД из Красноярска прокатил детей и получил подписку о невыезде

Житель Красноярского края получил три административных протокола за один инцидент вождения в пьяном виде. Об этом сообщает МВД Медиа.

В момент инцидента мужчина ехал по дороге с детьми восьми и десяти лет. Правоохранители обратили на него внимание и остановили машину. Выяснилось, что россиянин вел машину пьяным, таким образом подвергая риску жизнь детей.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Детей передали приехавшей на место матери. Сам нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Известно, что ранее он уже несколько раз привлекался к ответственности. Так, в 2013 году мужчина отказался от проверки на содержание алкоголя, а в 2021-м лишался прав за аналогичное правонарушение.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина напал на врача и сломал нос сотруднику травмопункта.