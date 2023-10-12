В Шотландии украинцы устроили скандал в люксовом отеле

Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии, из-за чего управляющий гостиницы был уволен. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, украинцы, размещенные в отеле, высказали свое недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить. В числе прочего от беженцев звучали жалобы о том, что здание «кишит паразитами» и их кормят только «наггетсами и картошкой фри».

Как передает Daily Mail, после этих жалоб менеджер Иэн Миллер лишился должности с годовым окладом £120 тыс. (около 14,7 млн рублей. — «Газета.Ru»). По информации издания, его уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его «вопиющие» промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, однако он был отклонен трибуналом в Глазго.

До этого сообщалось, что сотрудники польской пограничной охраны задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Латвии в Германию 20 мигрантов-нелегалов.

5 октября ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявлял, что власти Ирландии за два года приняли более 100 тыс. беженцев с Украины и из других государств. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. украинских детей оказались в Европе без надзора.