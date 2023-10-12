На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в трех израильских кибуцах, расположенных на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Согласно полученной информации, сирены сработали в кибуцах Шеар-Яшув и Дафна. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей кибуца Ха-Гошрим.

«Сирены прозвучали в кибуцах Дафна, Ха-Гошрим и Шеар-Яшув», — указано в публикации.

При этом другие подробности о ситуации в сельскохозяйственных коммунах в настоящее время не приводятся. В том числе это касается атак со стороны сил движения ХАМАС.

Утром 12 октября власти объявили воздушную тревогу в центральной части Израиля. Однако представители армии не стали уточнять, в каких именно регионах сработали сирены.

Позже стало известно о воздушной тревоге в южных районах Израиля. В частности, особый режим был введен на территориях на границе с сектором Газа.

В этот же день сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Бейт-Шемеш. Последний расположен недалеко от Иерусалима.

Ранее силы движения ХАМАС запустили несколько ракет в сторону Таль-Авива.