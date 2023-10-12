Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: в трех кибуцах на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

close
100%
Reuters

Воздушная тревога объявлена в трех израильских кибуцах, расположенных на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Согласно полученной информации, сирены сработали в кибуцах Шеар-Яшув и Дафна. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей кибуца Ха-Гошрим.

«Сирены прозвучали в кибуцах Дафна, Ха-Гошрим и Шеар-Яшув», — указано в публикации.

При этом другие подробности о ситуации в сельскохозяйственных коммунах в настоящее время не приводятся. В том числе это касается атак со стороны сил движения ХАМАС.

Утром 12 октября власти объявили воздушную тревогу в центральной части Израиля. Однако представители армии не стали уточнять, в каких именно регионах сработали сирены.

Позже стало известно о воздушной тревоге в южных районах Израиля. В частности, особый режим был введен на территориях на границе с сектором Газа.

В этот же день сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Бейт-Шемеш. Последний расположен недалеко от Иерусалима.

Ранее силы движения ХАМАС запустили несколько ракет в сторону Таль-Авива.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий