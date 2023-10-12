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Экс-мэра Одессы Алексея Костусева объявили в розыск

НАБУ: экс-мэр Одессы Алексей Костусев объявлен в розыск в рамках уголовного дела

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший мэр украинского города Одесса Алексей Костусев, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества, объявлен в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как указано в соответствующем документе, экс-главе населенного пункта инкриминируют сразу несколько статей. В их числе — ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса страны.

Согласно первой статье, Костусеву грозит до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Вторая статья касается служебного подлога и предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Костусев занимал должность одесского мэра в период с 2010 по 2014 годы. По имеющейся информации, он является отцом депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

Однако, как написал парламентарий в своем Telegram-канале, в последний раз он контактировал с отцом еще в 2009 году. Также законодатель уточнил, что экс-главу Одессы обвиняют в оказании помощи при приватизации городского аэропорта. По словам Гончаренко, в то время он был депутатом Одесского областного совета и публично критиковал реализацию данной инициативы.

Ранее украинские правоохранители провели обыски у мэра города Мукачево Андрея Балоги, подозреваемого в коррупции.

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