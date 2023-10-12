Жительница Крыма публично извинилась за татуировку с гербом Украины, сделанную в 2009 году

Жительница Крыма извинилась за публикацию видео с украинскими песнями на фоне и татуировку с гербом Украины. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал «Крымский СМЕРШ».

Ролики, возмутившие общественность, Илона Бобылева-Смирнова выкладывала во «ВКонтакте». На несколько видео из Судака она наложила песню Welcome to Ukraine, записанную украинской исполнительницей JKLN в 2022 году. Кроме того, на одной из записей девушка продемонстрировала тату с гербом Украины.

После травли в соцсетях, вызванной этими публикациями, женщина записала видео с извинениями на фоне портрета Владимира Путина. В нем она заявила, что татуировку сделала еще в 2009 году, когда проживала в Одессе.

«На моих видео есть украинские наложенные песни. Я в этом ничего плохого не вижу. Я поддерживаю Россию, вооруженные силы РФ, планирую жить здесь. Прошу быть добрее и простите, кого я, возможно, обидела данной символикой», — обратилась она к зрителям.

Крымчанка также исправила татуировку и показала результат. Теперь на руке у женщины находится красное сердце.

Ранее в Белоруссии девушку заставили перебить тату в поддержку оппозиции.